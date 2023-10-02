A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında yarın ABD ile karşılaşacak.

Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın ABD ile mücadele edecek. Tokyo’daki Yoyogi Ulusal Salonu’nda oynanacak karşılama, TSİ 10.00’da başlayacak. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

Filenin Efeleri, elemelerde oynadığı ilk iki karşılaşmada 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

Mert Matic: "ABD karşısında galip gelmek istiyoruz"

Ay-yıldızlı takımın orta oyuncusu Mert Matic de TVF’nin resmi internet sitesine ABD müsabakasıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Matic, "Elemelere çok güzel bir galibiyetle başladık. Sırbistan karşısında takım halinde çok iyi bir performans sergiledik. İkinci karşılaşmamızda Slovenya karşısında setin kırılma anlarında iyi servis atamadık ve karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Yarın ABD ile çok zorlu bir maç oynayacağız. ABD karşısında da galip gelmek istiyoruz. Olimpiyat hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.