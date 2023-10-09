İsrail-Filistin arasında sıcak çatışmalar 3. gününde devam ediyor.

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın başlattığı saldırılarla çatışmaya dönüştü.

Çıkan çatışmalarda çok sayıda asker ve sivil hayatını kaybetti. Filistinli gruplar, çok sayıda İsrailli askeri ve bazı sivilleri esir alarak abluka altındaki Gazze Şeridi’ne götürürken İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ne hava saldırılarına bu gece de devam etti. İsrail savaş uçaklarının gece boyunca Gazze Şeridi’nin güney ve kuzeyindeki hedefleri vurması sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne dünden bu yana düzenlediği saldırılarda, 159 konut tamamen yıkıldı, 1210 konut ise kısmen hasar gördü.

‘SAVAŞ HALİ’ İLAN EDİLDİ

İsrail’de Netanyahu hükümeti ülkede savaş hali ilan edildiğini duyurdu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ordusunun “tüm kuvvetleriyle” Hamas’ı hedef alacağını söyledi. Hamas’ın saldırılarında ölen İsrailli asker sayısı da 50’yi aştı. İsrail, Gazze sınırında bulunan 24 yerleşim yerindeki sivilleri tahliye etti.

ESİR ALINAN SAYISI ÇOK FAZLA

Hamas’tan yapılan açıklamada ise esir alınan İsraillilerin sayısının, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun düşündüğünden “kat kat daha fazla” olduğu belirtildi. Esirler arasında üst düzey komutanların olduğuna dikkat çekildi.

İSRAİL ORDUSU 73 ASKERİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

İsrail ordusu, Hamas’ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73’ye yükseldiğini duyurdu. İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Hamas’ın 7 Ekim’de başlayan saldırılarında bugüne kadar 73 İsrail askerinin öldüğü, hayatını kaybeden 16 İsrail askerinin daha kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada, toplam 57 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

GAZZE’YE GECE BOYU HAVA SALDIRISI

Gazze Şeridi’ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze’nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi’nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20’den fazla kişi yaralandı.

Yine Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

İSRAİL BASINI YARALI SAYISINI DUYURDU

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365’i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315’e çıktı. Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı. Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.

İSRAİL ASKERLERİ YANLIŞLIKLA İSRAİL ASKERİNİ VURDU

İsrail resmi haber ajansı KAN’ın ordu sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Celil Garbi yakınındaki bir Yahudi yerleşim yerinde görev yapan İsrail güçleri, kontrol noktasına hızlıca yaklaşan araca ateş açtı. Daha sonra askeri aracın içindekilerin İsrail ordusuna bağlı askerler olduğu anlaşıldı. Hafif yaralanan İsrail askerleri tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

BATI ŞERİA’DA 6 FİLİSTİNLİ İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

İşgal altındaki Batı Şeria’nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından ardı ardına yapılan açıklamalarda, işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Eriha kentinde 1, Kudüs’ün kuzeyinde 3, el-Halil ve Nablus kentlerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bakanlık, “Kudüs’ün kuzeyindeki Kalandiya’dan 3 şehidin cenazelerinin Ramallah’taki Tıp Merkezi’ne nakledildiğini” belirtti.