SGK mevzuatı, bazı özel durumlarda sigortalılar için emeklilik kapısını açmaktadır. Bu özel koşullar, sigortalıların çalışma hayatı süresince yaşadıkları çeşitli hastalıklar veya kazalar sonucu iş gücü kaybı yaşamalarıyla ilişkilidir. SGK, iş gücü kaybı yaşayan sigortalılara erken emeklilik hakkı tanımakta ve bunun için 1800 gün prim şartı aranmaktadır.
Bir sigortalı, çalışmaya başladıktan sonra iş gücü kaybı yaşamışsa ve bu kayıp en az yüzde 60 ise malulen emekli olma hakkına sahip olmaktadır. Bu hakkın kullanılabilmesi için 10 yıl sigortalılık süresi ve en az 1800 gün prim ödeme gün sayısı şartları bulunmaktadır. Örneğin, 5 yıl boyunca aralıksız çalışan bir sigortalı, 1800 prim gününe ulaşabilir. Bu koşullar sağlandığında, yaş şartı olmaksızın malulen emekli olma imkanı sunulmaktadır
Malulen emeklilik, hastalık nedeniyle de hak olarak verilebilmektedir. SGK, bu hastalıkları zaman zaman açıklamakta ve sigortalılara rehberlik etmektedir. Tüberküloz, AIDS, beyin felci, organ yetmezlikleri, kanser çeşitleri ve Parkinson gibi hastalıklar, iş gücü kaybına neden olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu hastalıklara sahip sigortalılara, sağlık raporunda yüzde 60 ve üzerinde iş kaybı yaşadıkları tespit edilirse SGK tarafından malulen emeklilik hakkı tanınmaktadır. Ancak, sağlık raporunda iş gücü kaybı yüzde 60 altındaysa, bu hastalıklar tek başına erken emeklilik için gerekçe oluşturmamaktadır.
Malulen emeklilik kapsamında emekli olanların maaşları, genellikle yüksek olmayabilir. 1800 günle emekli olunduğunda, bu miktar üzerinden maaş almak mümkün olabilmektedir. Dolayısıyla, emeklilik sürecinde ciddi bir maaş kaybı yaşanmayabilir.