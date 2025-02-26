Malulen emeklilik, hastalık nedeniyle de hak olarak verilebilmektedir. SGK, bu hastalıkları zaman zaman açıklamakta ve sigortalılara rehberlik etmektedir. Tüberküloz, AIDS, beyin felci, organ yetmezlikleri, kanser çeşitleri ve Parkinson gibi hastalıklar, iş gücü kaybına neden olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu hastalıklara sahip sigortalılara, sağlık raporunda yüzde 60 ve üzerinde iş kaybı yaşadıkları tespit edilirse SGK tarafından malulen emeklilik hakkı tanınmaktadır. Ancak, sağlık raporunda iş gücü kaybı yüzde 60 altındaysa, bu hastalıklar tek başına erken emeklilik için gerekçe oluşturmamaktadır.