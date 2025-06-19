Bugün deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine bakarak en son deprem nerede, kaç şiddetinde olmuş görüntülüyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 19 Haziran son depremler listesi.

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana gelebiliyor. Deprem gerçeği ile yüzleşen vatandaşlar bölgedeki sarsıntıları anlık olarak kontrol ediyorlar. Bugünkü depremler listesini anlık olarak haberimizden görüntüleyebilirsiniz.

Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Fay hatlarının üzerinde yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana gelebiliyor. Deprem gerçeği ile yüzleşen vatandaşlar bölgedeki sarsıntıları anlık olarak kontrol ediyorlar. Bugünkü depremler listesini anlık olarak haberimizden görüntüleyebilirsiniz

Son ölçümlere göre saat 13.54'te Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.



AFAD ölçümlerine göre Muğla Datça'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünün üzerindeki tüm depremleri anlık olarak haberimizden takip edebilirsiniz. Daha küçük olan depremler iste son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.