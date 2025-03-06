İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran hakkında "ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin" reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Acun Ilıcalı ve Steven Sadettin Saran gibi kısım başka şüpheliler hakkında TV8 ve EXXEN platformlarında yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı tespit edildi.