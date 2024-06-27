Antioksidan deposu\r\n\r\n\r\n Karanfil, y\u00fcksek antioksidan i\u00e7eri\u011fiyle v\u00fccuttaki serbest radikallerle m\u00fccadele ederek h\u00fccre hasar\u0131n\u0131 azalt\u0131r ve kansere kar\u015f\u0131 koruma sa\u011flamaktad\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nA\u011fr\u0131 giderici\r\n\r\n\r\n 2-3 adet karanfili \u00e7ay\u0131n i\u00e7ine ekledi\u011finizde, \u00f6zellikle di\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131 ve kas a\u011fr\u0131s\u0131 gibi \u015fikayetlerden kaynaklanan a\u011fr\u0131lar\u0131 hafifletmektedir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nA\u011f\u0131z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na iyi gelir\r\n\r\n\r\n Karanfil, i\u00e7eri\u011findeki bile\u015fenlerle antibakteriyel \u00f6zellikleri ta\u015f\u0131r ve a\u011f\u0131z sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ba\u015fta olmak \u00fczere v\u00fccudu \u00e7e\u015fitli enfeksiyonlara kar\u015f\u0131 korur.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nHaz\u0131ms\u0131zl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131 \u00e7\u00f6zer\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \u00c7ay\u0131n i\u00e7ine eklenen karanfil, mide bulant\u0131s\u0131, haz\u0131ms\u0131zl\u0131k ve gaz gibi ba\u011f\u0131rsak ve mide rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n\u0131 hafifletmeye yard\u0131mc\u0131 olmaktad\u0131r.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nDi\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131na iyi geliyor\r\n\r\n\r\n Karanfil, a\u011f\u0131z i\u00e7indeki yaralar\u0131n iyile\u015fmesine yard\u0131mc\u0131 olurken, di\u015f eti hastal\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 koruyucu etki sa\u011flar. Ayr\u0131ca a\u011fr\u0131 kesici \u00f6zelli\u011fiyle di\u015f a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131 hafifletir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKilo vermeye yard\u0131mc\u0131 oluyor\r\n\r\n\r\n Karanfil, metabolizmay\u0131 h\u0131zland\u0131ran \u00f6zelli\u011fiyle ya\u011f yak\u0131m\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131ran ve kilo vermeye destek olan bir bitkidir.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nStresi azaltmaya yard\u0131mc\u0131\r\n\r\n\r\n Aromaterapi uygulamalar\u0131nda da s\u0131kl\u0131kla tercih edilen karanfil, stresi azaltmaya yard\u0131mc\u0131 oluyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\u0130yi bir uyku sa\u011fl\u0131yor\r\n\r\n\r\n Karanfil \u00e7ay\u0131, sakinle\u015ftirici etkisiyle iyi bir uyku \u00e7ekmenize yard\u0131mc\u0131 olurken ayn\u0131 zamanda v\u00fccut direncini de art\u0131r\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKronik hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 koruyor\r\n\r\n\r\n V\u00fccuttaki toksinlerin at\u0131lmas\u0131n\u0131 kolayla\u015ft\u0131ran karanfil ayn\u0131 zamanda v\u00fccudu kronik hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 da koruyor.\r\n\r\n\r\n