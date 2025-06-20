



İsrail'in İran'a yönelik sahalara saldırısı ve İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağı yönündeki endişeler, küresel enerji piyasalarında büyük baskı oluşturdu. Bu gelişmeler, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.



21 Haziran Cumartesi günü itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarla birlikte benzinin litre fiyatı 1 lira 51 kuruş artarken, motorine 3 lira 30 kuruşluk zam yapılacak.



Zamla birlikte İstanbul’da motorinin litresi 54 lira 55 kuruşa, benzinin litresi ise 51 lira 48 kuruşa yükselecek. Bu artış, Cumhuriyet tarihinin en yüksek akaryakıt zammı olarak kayıtlara geçecek.