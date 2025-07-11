Akdeniz’de 11 Temmuz 2025 günü saat 11:57’de 3.8 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 6.89 km olarak ölçülen sarsıntıya dair tüm detaylar:

Akdeniz açıklarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Türkiye saatiyle 11:57’de gerçekleşen sarsıntı, yerin 6.89 kilometre derinliğinde kaydedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, deprem küçük çaplı olsa da yerel halk tarafından hafif şekilde hissedildi.



Uzmanlar Ne Diyor?

Jeoloji uzmanları, Akdeniz'de sık sık meydana gelen bu tür düşük şiddetli depremlerin bölgedeki fay hatlarının aktif olduğuna işaret ettiğini belirtiyor. Özellikle Girit Adası ve çevresindeki hareketliliğe dikkat çeken uzmanlar, deniz tabanındaki gerilimlerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Son günlerde Akdeniz ve Ege bölgesinde artan küçük ölçekli depremler, vatandaşlarda endişe yaratıyor. Uzmanlar ise bu tür depremlerin büyük depremlerin habercisi olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla veri gerektiğini söylüyor.



Kaynak: Haber merkezi