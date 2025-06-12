Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanın yıkımıyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda kusurlu bulunan 13 kamu görevlisinin dosyası ayrılarak İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep edildi.



İzin talebini değerlendiren İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, ilgili kamu görevlileri hakkında inceleme yaparak rapor oluşturdu. Bakanlığın raporu incelemesinin ardından dönemin Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İmar İşleri Müdürleri Z.A.Ş. ile F.YY., İmar İşleri Müdür Yardımcısı O.Y.D., İmar İşleri Müdürü Muavini V.Ç., İmar ve Şehircilik Müdürü S.A., İmar ve Şehircilik Müdürü Vekilleri H.M.G., M.Ö. ve A.T. hakkında soruşturma başlatılmasına onay verildi.