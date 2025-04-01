İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun boykot çağrısının ardından, AKP’ye yakın isimlerden biri olan avukat Burak Bekiroğlu, İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarının kapatılması için Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne UYAP üzerinden başvuruda bulunduklarını açıkladı.



Boykot Çağrısı Tartışma Yarattı



Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya paylaşımları, AKP’ye yakın bazı grupların tepkisini çekti. Özellikle boykot çağrısını gerekçe gösteren bazı avukatlar, İmamoğlu’nun hesaplarının kapatılması için hukuki girişimde bulundu. AKP’ye yakınlığıyla bilinen avukat Burak Bekiroğlu, süreci UYAP üzerinden başlattıklarını duyurdu.