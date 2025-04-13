Ank-Ar Araştırma’nın son anketi siyaseti hareketlendirdi: CHP farkla önde, İmamoğlu Erdoğan’ı geride bırakıyor, erken seçim talebi yükseliyor.



Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından 4-8 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen anket, Türkiye’nin siyasi nabzını tuttu. 28 il, 57 ilçe ve 141 mahalle/köyde, 18 yaş üstü 2004 kişiyle yüz yüze yapılan görüşmelerde, cinsiyet, yaş ve eğitim dağılımı dikkate alındı.



Anket sonuçlarına İmamoğlu ile Erdoğan arasında yapılacak bir Cumhurbaşkanlığı yarışı da soruldu. İmamoğlu’nun Erdoğan’dan 12,2 puan önde olduğu ankette yurttaşların yüzde 65’inin erken seçim istediği görüldü.