Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, sezon başından bu yana aldığı sınırlı sürelerden dolayı mutsuz. Geçen sezonun son döneminde gösterdiği başarılı çıkışla büyük ilgi gören ve adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki futbolcunun, yeni sezonda daha fazla forma şansı bulması bekleniyordu.
Ancak, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Arda’ya verdiği süreler ve görev aldığı maçlardaki rolü, genç futbolcunun hayal kırıklığına uğramasına neden oldu. Arda Güler, zaman zaman maça dahi alınmazken, bazı maçlarda ise yalnızca birkaç dakika sahada kalabildi.
DAHA FAZLA SORUMLULUK BEKLENİYOR
Arda Güler’in, yeni sezonda Real Madrid’de daha fazla sorumluluk alması beklenirken, Ancelotti'nin onu yedek bırakmaya devam etmesi genç oyuncuyu zor durumda bıraktı. Arda, yedek kalmaktan dolayı giderek daha fazla mutsuz olurken, devre arasında kulübünden ayrılmayı düşünmeye başladı. İspanyol basını, genç oyuncunun ayrılma kararının artık kesinleştiğini ve büyük ihtimalle kiralık olarak başka bir kulübe transfer olacağını duyurdu.
İspanyol gazeteci Eduardo Inda, Arda Güler’in kiralık olarak ayrılma olasılığını yüksek sesle dile getiren isimlerden biri oldu. Inda, Arda’nın geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Arda neredeyse hiç oynamıyor, çok üzgün. Transfer dönemi yaklaşırken, kiralık olarak ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor" dedi. Ayrıca, Inda, Fenerbahçe’nin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katma ihtimalini de gündeme getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, Arda’yı tekrar Türkiye’ye getirerek, ona daha fazla forma şansı verebileceği belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin Arda Güler için en güçlü adaylardan biri olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Roma Teknik Direktörü José Mourinho’nun da, Arda’yı kadrosunda görmek isteyebileceği yönünde iddialar bulunuyor. Ancak, Fenerbahçe’nin Arda için ön planda olduğu ve Türk futbolseverlerin Arda’nın yeniden Süper Lig’e dönmesini dört gözle beklediği konuşuluyor.