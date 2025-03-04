İspanyol gazeteci Eduardo Inda, Arda Güler’in kiralık olarak ayrılma olasılığını yüksek sesle dile getiren isimlerden biri oldu. Inda, Arda’nın geleceği hakkında yaptığı açıklamada, "Arda neredeyse hiç oynamıyor, çok üzgün. Transfer dönemi yaklaşırken, kiralık olarak ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor" dedi. Ayrıca, Inda, Fenerbahçe’nin milli futbolcuyu yeniden kadrosuna katma ihtimalini de gündeme getirdi. Sarı-lacivertli kulübün, Arda’yı tekrar Türkiye’ye getirerek, ona daha fazla forma şansı verebileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Arda Güler için en güçlü adaylardan biri olabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, Roma Teknik Direktörü José Mourinho’nun da, Arda’yı kadrosunda görmek isteyebileceği yönünde iddialar bulunuyor. Ancak, Fenerbahçe’nin Arda için ön planda olduğu ve Türk futbolseverlerin Arda’nın yeniden Süper Lig’e dönmesini dört gözle beklediği konuşuluyor.

