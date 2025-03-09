Saray'da Ramazan Bayramı'nı karamsarlığa dönüştürecek anket: Sonuçlar Erdoğan'ı endişelendirecek. İktidara yakınlığıyla bilinen ASAL Araştırma, 2 bin kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını az önce açıkladı. 26 ilde, 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete katılanların verdiği yanıtlar, Ramazan Bayramı'na 23 gün kala Saray'da karamsar bir atmosfer yaratacak. Erdoğan, bir kez daha geride kaldı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a af tartışmalarının gündemde olduğu bir dönemde, AKP'ye yakın olan Asal Araştırma, son anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.