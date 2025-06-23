Yıldız’ın yazısına göre, okul yönetimi, teğmenlerle fotoğraf çektiren Harbiyelilere bu kareleri sildirme talimatı verdi. Geçtiğimiz yıl 30 Ağustos’ta Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı teğmenler “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı atarak yasaklı ilan edilen yemin metnini okumuştu. Bu nedenle beş teğmen ve üç komutan ihraç edilmişti. İhraç edilen teğmenlere sadece tazminat yükümlülüğü değil, aynı zamanda dışlanma ve uzak durulması gereken kişiler gibi bir yaklaşım da gösterildi.



Yıldız’ın aktardığı olaylardan biri İstanbul’da yaşandı. Ailesiyle birlikte yaşayan Ebru Eroğlu, çarşıda askeri malzeme satan bir dükkanda Harbiyelilerle karşılaştı. Harbiyeli ruhuyla öğrencilerle sarılıp fotoğraf çektirdi. Ancak öğrenciler okula döndüklerinde telefonları kontrol edildi. Fotoğraflar tespit edilerek sildirilirken, bu tür temasların tekrar etmemesi yönünde uyarı yapıldı.



Bir diğer olay ise 28 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleşen Rus Kızılordu Korosu ve Dans Topluluğu gösterisinde yaşandı. Gösteriye katılanlar arasında ihraç edilen teğmenler Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş da bulunuyordu. Etkinlik sırasında Kara Harp Okulu öğrencileri ve bazı akademik personelle karşılaşan teğmenler, onlarla sarılıp fotoğraf çektirdi. Olayın okul yönetimi tarafından öğrenilmesiyle birlikte, öğrencilerin telefonları incelendi, fotoğraflar sildirildi ve etkinliğe katılan öğretim görevlileri de uyarıldı.