



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ile Seçim İşlerinden Sorumlu isim Feti Yıldız, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik daha önce yapılan suç duyurusundan geri adım attıklarını bildirdi.



Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 5 Şubat 2020 tarihinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zincirleme şekilde “suç ve suçluyu övme ” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı‘na şikayet dilekçesi verdiklerini hatırlattı.