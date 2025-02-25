MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Öcalan Meclis’e gelip PKK’yı lağvettiğini açıklasın” çıkışıyla başlayan süreçte, videolu mesaj ihtimali de gündeme gelmişti. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamada böyle bir mesajın olmayacağını net bir şekilde duyurdu.
Cumhur İttifakı’nın ortağı Bahçeli’nin çağrısı sonrası, teröristbaşı ile DEM Parti heyetinin İmralı’da görüşmesi tartışılmış ve bu kapsamda heyet iki kez adaya gitmişti. Ancak görüşmelerden herhangi bir silah bırakma çağrısı çıkmadı. Bahçeli’nin sürecin hızlanması yönündeki son açıklamalarının ardından, Öcalan’ın videolu mesaj yayımlayacağı iddia edilmişti. Fakat Tunç’un açıklamasıyla böyle bir mesajın söz konusu olmadığı kesinleşmiş oldu.
BAKAN TUNÇ’TAN HEM DEM’İ HEM DE BAHÇELİ’Yİ ÜZECEK AÇIKLAMA
TGRT Haber'de Fatih Atik'e açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öcalan’ın videolu çağrı yapacağını yalanlamıştı. Tunç, “Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor” ifadelerini kullandı. Tunç’un bu açıklaması hem DEM Parti hem de süreçte ‘meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışında bulunan Bahçeli’yi rahatsız edecek gibi görünüyor. Teröristbaşının meclise bile değil, videolu mesajda vermeyeceği birinci ağızdan kesinleşti.
DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise bugünkü partisinin grup toplantısında Bakan Tunç’un söylemlerine ilişkin, "Biz de daha sağlıklı, inandırıcı olması için görüntülü olmasını temenni ederiz. Bu meseleler iktidarın Öcalan ile birlikte vereceği karar. Bunlar teknik mesele hal yolu bulunur. Bir çağrı olacak yakın zamanda ama tarihi hakkında bir şey söyleyemeyiz. Böylesine tarihi bir çağrının ciddiyetine uygun bir formül bulunsun” dedi.