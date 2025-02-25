BAKAN TUNÇ’TAN HEM DEM’İ HEM DE BAHÇELİ’Yİ ÜZECEK AÇIKLAMA



TGRT Haber'de Fatih Atik'e açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Öcalan’ın videolu çağrı yapacağını yalanlamıştı. Tunç, “Mevzuatımızda bir hükümlünün videoyla kamuoyuna seslenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Mevzuatımız buna imkan vermiyor” ifadelerini kullandı. Tunç’un bu açıklaması hem DEM Parti hem de süreçte ‘meclise gelip terörü lağvetsin’ çıkışında bulunan Bahçeli’yi rahatsız edecek gibi görünüyor. Teröristbaşının meclise bile değil, videolu mesajda vermeyeceği birinci ağızdan kesinleşti.