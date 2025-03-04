Türkiye'de geçim sıkıntısı derinleşirken, sosyal hayat da olumsuz etkileniyor. Gençler, sosyalleşmek için bile bütçelerini zorlamak zorunda kalırken, Pervin Ersoy'un bu sözleri birçok kişi tarafından duyarsız bir açıklama olarak görüldü. Ekonomik kriz ortamında yapılan bu yorum, sosyal medyada hızla yayılıp tartışmalara yol açtı. AKP içinden bazı isimler, samimi çevrelerinde bu paylaşımın olumsuz etkilerini dile getirirken, Ersoy'a destek verenler de oldu. Öte yandan, bazı işletmeciler bu uygulamayı müşteri sirkülasyonunu sağlamak için hayata geçirdiklerini belirtiyor. Kafe sahipleri, uzun süre oturan müşteriler nedeniyle yeni gelenlere yer kalmadığını ve artan maliyetler karşısında böyle bir yönteme başvurduklarını ifade ediyor.