Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un sosyal medya paylaşımı, gençlerin ve vatandaşların tepkisini çekti. Ersoy, kafelerde ilk siparişten sonra 30 dakika içinde yeni sipariş verilmezse kişi başı 50 TL ücret alınması uygulamasını desteklediğini belirtti.
Ersoy, sosyal medyada yaptığı yorumda, “Bu haber doğru ise çok isabetli karar olmuş. Bütün gün masa işgal eden saygısızlara iyi olur” dedi. Bu ifadeler, ekonomik zorluklarla boğuşan gençleri ve vatandaşları daha da öfkelendirdi.
"SOHBET ETMEK LÜKS OLDU"
Artan yaşam maliyetleri ve düşen alım gücü nedeniyle gençler, sosyalleşmek için bile uygun fiyatlı mekan arayışına giriyor. Ancak kafe sahiplerinin başlattığı bu “taksimetre” uygulaması, ekonomik sıkıntılar içinde olan gençler için sosyalleşmeyi neredeyse imkansız hale getiriyor.
Bir genç, “Ablamdan para alıp kahve içmeye geldim. 30 dakikada bir 50 TL ödeyemem. Bu çok vicdansızca” diyerek duruma isyan etti. Başka bir vatandaş ise, “Bakanın eşi bir kahveye 500 TL de verse fark etmez. Ama biz bir kahveyle saatlerce sohbet edemeyecek miyiz?” diyerek tepkisini dile getirdi.
Türkiye'de geçim sıkıntısı derinleşirken, sosyal hayat da olumsuz etkileniyor. Gençler, sosyalleşmek için bile bütçelerini zorlamak zorunda kalırken, Pervin Ersoy'un bu sözleri birçok kişi tarafından duyarsız bir açıklama olarak görüldü. Ekonomik kriz ortamında yapılan bu yorum, sosyal medyada hızla yayılıp tartışmalara yol açtı. AKP içinden bazı isimler, samimi çevrelerinde bu paylaşımın olumsuz etkilerini dile getirirken, Ersoy'a destek verenler de oldu. Öte yandan, bazı işletmeciler bu uygulamayı müşteri sirkülasyonunu sağlamak için hayata geçirdiklerini belirtiyor. Kafe sahipleri, uzun süre oturan müşteriler nedeniyle yeni gelenlere yer kalmadığını ve artan maliyetler karşısında böyle bir yönteme başvurduklarını ifade ediyor.