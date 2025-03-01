Emekliler, Ramazan Bayramı öncesi bayram ikramiyesi artışıyla ilgili yapılacak açıklamaları dikkatle takip ediyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alan hak sahiplerine de hisse oranına göre ödeme yapılmakta.



Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri, emekli maaşına ek olarak otomatik bir şekilde hesaplara aktarılıyor. 2024 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75’lik zammın ardından, bayram ikramiyesi tutarının ne kadar olacağı ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.