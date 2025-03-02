Yapılan bu çağrıyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhur İttifakı ortaklarından BBP lideri Mustaf Destici, "Açıklama, muhtevasından ziyade mahiyeti itibarıyla da kabul edilebilir olmadığı gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için gelecekte yaşanacak olumsuzlukların da aynası olmuştur" dedi.



Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.