Kutlu Parti Genel Başkanı Yardımcısı Avukat Fatma Melike Karaaslan, eski Başbakan Binali Yıldırım’ın “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde Karaaslan’ın Yıldırım’ı Anayasa’da değiştirilemez maddelerin değişikliğini talep ettiği belirtildi.
Kutlu Parti, kanunlara aykırı açıklamaları nedeniyle Eski Milletvekili, Başbakan ve Bakan Binali Yıldırım hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikayette, TCK 302. maddesinde yer alan “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak” suçu ile 309. maddesinde yer alan “Anayasa’yı ihlal” suçunu işlediği vurgulandı.
Karaaslan, “Şüphelinin, bugüne kadar yürütmüş olduğu görevler itibariyle uluslararası hukuk ile anayasa hukukundan kaynaklanan bu durumları bilmemesi mümkün değildir” ifadelerine yer verdi.