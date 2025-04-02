Boykot çağrılarının ardından Abdülkadir Özkan geri adım attı
Espressolab'i boykot edenler için "vatan haini" deyince tepkilerin odağı haline gelen, dünyaca ünlü sanatçılar Robbie Williams Muse ve Trevor Noah'ın İstanbul konserlerinin organizatörü DBL Entertainment'ın sahibi Abdülkadir Özkan geri adım attı. "Boykot" çağrılarının ardından Özkan, DBL Entertainment olarak projelerin tamamından çekildiklerini duyurdu.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı firmalar için boykot çağrısı yaptı. Özel'in boykot edilmesini istediği firmalar arasında ünlü kahve zinciri Espressolab de yer aldı.