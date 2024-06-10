Boyun fıtığı neden olur: Boyun fıtığının oluşmasında en önemli faktör uzun süre bozuk postürde oturarak çalışmaktır. Bu sebeple ofiste saatlerce bilgisayar başında çalışanlar risk grubundadır. Bunun yanında bünyesel ve yapısal faktörler, hareketsizlik, stres, sigara, boyun travmaları sebepler arasında sayılır.

Boyun düzleşmesi nedir: Boynun normalde olması gereken konveks tarafı öne doğru olan eğriliğinin kaybolmasıdır. Saatlerce bozuk postürde oturarak çalışmaktan kaynaklanmaktadır. Bu duruş bozukluğu düzeltilmediği zaman disklerin erken dejenere olmasına sebep olarak boyun fıtıklarına ve boyun kireçlenmesine neden olur.

Boyun fıtığı belirtileri nelerdir: Boyun fıtığında en önemli belirti boyunda ve kolda ağrının meydana gelmesidir. Fıtığın kollara giden sinire basmasına bağlı olarak kol ağrısı tek veya çift taraflı olabilir. Göğüs ve sırta giden sinirlere baskı olursa göğüs ve sırt ağrıları da görülebilir. Bazen boyun ağrısı olmadan da kol, göğüs veya sırt ağrıları görülebilir. İlerleyen olgularda elde ve kolda güçsüzlük gelişebilir.

Nasıl teşhis edilir: Boyun fıtığı, muayene bulgularının yanı sıra MR görüntüleme ile fıtığın yeri ve derecesi kesin olarak saptanabilir.

Nasıl tedavi edilir: Boyun fıtıklarının sadece %2-5 i ameliyatlıktır. %95’i cerrahi olmayan tedavi yöntemlerinden fayda görür. Merkezimizde Uygulanan tedavi yöntemleri şunlardır;

Antalgic Trak: Bel ve boyun fıtıklarında uygulanan tedavide 3 boyutlu çekme yapabilen robotik bel-boyun çekme (traksiyon) yöntemidir. 3 boyutlu çekme sayesinde fıtık küçülür, sinir basısı ortadan kalkar ve belirtiler ortadan kalkar. Bu yöntemin faydalı olabilmesi için her gün fizik tedavi yapılarak dokuların esnekliği sağlanmalı, 2-3 günde bir de antalgic trak ile çekme yapılmalıdır. 10 seans antalgic trak uygulaması ile hastaların %90 ında iyileşme sağlanmaktadır. Lokal ozon uygulaması: Ozon gazının fıtıklı bölgeye enjeksiyon yoluyla haftada 2-3 defa uygulanması, fıtıklı bölgedeki ödemi ve iltihabı azaltır, fıtığı küçültür, hücre iyileşmesini tetikler ve oksijenlenmeyi sağlar. Nöral Terapi: %0,5-1 oranında seyreltilmiş lokal anestezik maddelerin(prokain, lidokain) çeşitli enjeksiyon teknikleriyle vücuda uygulanmasına Nöral Terapi denir. Burada amaç lokal anestezi oluşturmak değil sinirlerin hastalık hafızalarının silinmesidir. Hastalık öncesi vücut dengesinin yeniden sağlanması hedeflenir. Boyundaki kasılmış kasların gevşetilmesi, hasar gören sinir hücrelerinin iyileşmesinin uyarılması, kanlanmanın ve lenfatik drenajın arttırılması sağlanır. Bu amaçla boyun fıtıklarında ağrılı bölgeye cilte kuadl uygulamaları, faset eklem enjeksiyonları, ilgili kaslardaki tetik noktaların tedavisi, sıkışan sinir köklerine enjeksiyonlar yapılır. Proloterapi: Boynun ana çatısını kemikleri birbirine bağlayan bağlar oluşturur. Bağlarda gevşeme olması, fıtıkların oluşma sebeplerinden en önemlisidir. Bu bağlarda gevşeme ve yıpranma ise sadece proloterapi yöntemi ile tedavi edilebilir. Bu yöntemde iğne ile boyun bağlarının ve kasların yapışma noktalarına ilaç içermeyen şekerli serum, özel bir teknikle enjekte edilir. Bu enjeksiyon vücudun tamir mekanizmalarını tetikleyerek boyun bağlarının tamir edilmesini sağlar. Fizik Tedavi: Dokuların antalgic trak ve egzersize hazırlanması, kanlanmanın arttırılması, ağrının azaltılması, iyileşmenin uyarılması için fizik tedavi uygulamaları da yapılmalıdır.

Ne Zaman Ameliyat Gerekir: % 2-5 vakada cerrahi gerekebilir. Bu vakalar genellikle sinir baskısının fazla olduğu, elde veya kolda kısmi güç kaybı gelişen vakalardır.

Boyun Fıtığından Korunmak İçin Neler yapmak Gerekir: Boyun fıtığına yol açan risk faktörlerinden kurtulmak gerekir. Bunlar kötü postürde çalışmak, bozuk ofis ergonomisi, sigara, hareketsizlik, stres, beslenme bozuklukları ve duruş bozukluklarıdır. Ayrıca boyun kaslarının güçlendirilmesi ve postür egzersizleri son derece önemlidir.

Kaynak: Haber merkezi