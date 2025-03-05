Kaynak: Nokta Gazetesi
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü yapılmıştı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü yapılmıştı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından, 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde grup toplantıları gerçekleştirilememişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından, 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde grup toplantıları gerçekleştirilememişti.

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BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU

Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı.

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19 Şubat'ta yapılan partiden açıklamada, Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve iyileşme sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı ifade edilmişti.

19 Şubat'ta yapılan partiden açıklamada, Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve iyileşme sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı ifade edilmişti.