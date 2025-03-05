Kaynak: Nokta Gazetesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) son grup toplantısı 28 Ocak Salı günü yapılmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin rahatsızlanmasının ardından, 4, 11, 18 ve 25 Şubat tarihlerinde grup toplantıları gerçekleştirilememişti.
BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU
Bahçeli'nin 4 Şubat'ta girdiği hastanedeki tedavisinin 14 Şubat'ta sona erdiği açıklanmıştı.
19 Şubat'ta yapılan partiden açıklamada, Bahçeli'nin Ankara'ya döndüğü ve iyileşme sürecinin ardından kısa süre içinde mesaiye başlayacağı ifade edilmişti.