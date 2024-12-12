Özellikle yerli ve yabancı turistler, Bursa’da en çok tarihi camiler, türbeler, han ve hamamları ziyaret etmektedirler. Peki Bursa’da mutlaka ziyaret edilmesi gereken camiler hangileridir? İşte cevabı…

1-ULU CAMİ

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde yer alan tarihi kapalı çarşı yanında Ulu Cami, Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmıştır. 1400 yılında tamamlanan caminin mimarının Ali Neccar olduğu bilinmektedir. Bursa’nın simgeleri arasında yer alan caminin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne aittir.



2-EMİR SULTAN CAMİSİ

Bursa’nın şaheserleri arasında yer alan Emir Sultan Camisi, Yıldırım Beyazıt’ın kızı ve eşi Fatma Hundi Hatun tarafından yaptırılmıştır. Turistlerin en çok ziyaret ettiği camiler arasında yer alan Emir Sultan Camisi, mimarisiyle de büyülemektedir. Caminin hemen yanı başında Yıldırım Beyazıt’ın eşi Fatma Hundi Hanım oğlu Emir Ali ve 2 kızının yer aldığı türbe bulunmaktadır.



3-İSHAKPAŞA CAMİSİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Osmanlı Devleti'nin önemli devlet adamlarından İshakpaşa tarafından yaptırılmıştır. İstanbul’un fethine katılan, Anadolu Beylerbeyi olan ve 3 kez baş vezirlik görevlerinde bulunan İshakpaşa tarafından yaptırılan ve içerisinde medrese ve külliyenin olduğu eser 1468 yılında tamamlanmıştır.



4-YEŞİL CAMİ

1419 Yılında Çelebi Mehmet tarafından yaptırılan bu eşsiz eser, kanatlı camiler grubunun en seçkin örnekleri arasında yer alıyor. Bursa’nın en çok ziyaret edilen caminin avlusunda bir de türbe bulunmaktadır. Hacı İvaz Paşanın mimarlığını yaptığı türbede, Çelebi Mehmet’in sandukasının yanında oğulları, kızları ve dadısı Daya hatunun çinili sandukaları da yer alıyor.



5-ORHANBEY CAMİİ

Osmanlı devletinin kuruluşundan bu yana günümüze ulaşan en eski camilerin başlarında yer almaktadır. 1339 yılında yapılmıştır. Sadeliği ile bilinen camii, belli bir düzeneğe uyulmaksızın tuğla ve kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir.



6-MURADİYE (II.Murat) CAMİİ

Bursa’nın tarihi Muradiye semtinde yer alan bu eşsiz eser, Osmanlı sultanlarından II. Murat tarafından inşa ettirilmiştir. 1424-1426 yıllarında yapımı tamamlanan cami, ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinin yer aldığı motiflere sahiptir. Bu caminin diğer bir özelliği ise Osmanlı sultanları tarafından yaptırılan son mabet olmasıdır.



7-YILDIRIM CAMİİ

Osmanlı sultanlarından Yıldırım Bayezıd’ ın Bursa’ya kazandırdığı camilerden biridir. Tarihi belgelere göre 1390 yılında yapıldığı bilinen eser “T” planlı camiler arasında en özgün olarak biliniyor.

Cami yapımındaki taş işçiliği günümüz mimarları tarafından da övgüyle bahsedilmektedir.



8-İZNİK YEŞİL CAMİİ

1376 yılında Hacı Musa’nın mimarlığını yaptığı camii, İznik ilçesinin meşhur Lefke kapısının yakınlarındadır. Osmanlı’nın önemli devlet adamlarından olan Çandarlı Hayrettin Paşa tarafından inşasına başlanan cami 1 yıl sonra oğlu Ali Paşa tarafından bitirilmiştir.

Bursa’nın ilk camilerinden olan dini mabet, işlemeli taç kapısıyla dikkat çekiyor.



9-İNEGÖL YILDIRIM CAMİİ

Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarihi Ulu Camii ve medresesi yanında bulunan camii, Osmanlıdan günümüze gelen en eski yapılardan biridir. 1398-1402 yılları arasında 1. Bayezıd tarafından yaptırılan camii, yıllarda sonra II. Abdülhamit’in talimatıyla tahrip olduğu gerekçesiyle restore edilmiştir.



10- HACI ÖZBEK CAMİİ (Çarşı Mescid-i)

İznik ilçesinde çarşı içinde yer alan bu dini mabet, Bursa tarihi kayıtlarında ki en eski yazıtlı Osmanlı camisi olarak bilinmektedir. Osmanlı camilerinin öncüsü olarak kabul edilen camii 1333’te yapılmıştır. Bu nedenle Bursa’da ziyaret edilmesi önerilen en önemli eserlerden biridir.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT