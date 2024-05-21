1-KOCAPINAR
Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi 28 kişilik nüfusu ile ilin en küçük yerleşim yeri oldu.
2-ALUTÇA
Yine Harmancık ilçesine bağlı Alutça kırsal mahallesi de 34 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük yerleşim yeri durumunda.
3-IŞIKLAR
Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Işıklar mahallesi 37 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 3. Kırsal mahallesi
4-SAÇAKLI
Saçaklı Kırsal mahallesi de yine Bursa’nın en küçük yerleşim yerlerine sahip olan Harmancık ilçesi sınırlarında bulunuyor. Mahallenin nüfusu 37 kişi.
5-TEKERLER
Dağ İlçelerinden Büyükorhan’a bağlı Tekerler Mahallesi 38 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 5. yerleşim yeri.
6-AŞAĞIBALI
Mustafa Kemalpaşa İlçesine bağlı Aşağıbalı kırsal mahallesi de 39 kişilik nüfusu ile Bursa’nın 6. En küçük yerleşim yeri oldu.
7-TIRNOVA
Yine Mustafa Kemal paşa ilçesine bağlı Tırnava kırsal mahallesi 40 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 7. yerleşim yeri oldu.
8-YENİ DANİŞMENT
Orhaneli İlçesine bağlı Yeni Danişment kırsal mahallesi 45 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 8. Yerleşim yeri konumunda.
9-ELEKÇALI
En küçük yerleşim yerlerinin bulunduğu Büyükorhan ilçesi’nde 49 kişilik nifusu ile dikkat çeken kırsal mahallelerden biri de Elekçalı.
10-YAZILI
Yenişehir ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi 49 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 10. Yerleşim yeri oldu.
11-PAŞAYAYLA
Yenişehir ilçesine bağlı bu kırsal mahalle de sadece 51 kişi yaşam sürüyor. Bursa’nın en küçük 11. Mahallesi olan Paşayayla halkı tarımla uğraşıyor.
12-KARAÇUKUR
Dağ yöresi ilçelerinden Büyükorhan ilçesine bağlı Karaçukur Mahallesi’nde sadece 51 kişi yaşam sürüyor. Karaçukur Bursa’nın en küçük 12. Mahallesi.
13-OSMANLAR
Büyükorhan ilçesi’ne bağlı en eski yerleşim birimlerinden biri olan Osmanlar, 53 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 13. Mahallesi konumunda.
13-KAZANPINAR
Mustafa Kemalpaşa İlçesi’ne bağlı Kazanpınar mahallesi 56 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük en küçük 20 mahallesi arasında yer alıyor.
14-BADEMLİK
Yine Büyükorhan İlçesine bağlı Bademlik mahallesi 57 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük en küçük 20 mahallesinden biri.
15-DELİCE GÜNEY
Harmancık ilçesine bağlı Delice Güney mahallesi 58 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 20 mahallesinden biri.
16-KARASİ
Orhaneli ilçesine bağlı Karasi köyü 58 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük mahallelerinden biri oldu.
17-DERE VE GAZİOLUK
Orhaneli ilçesine bağlı Dere ve Gazioluk mahalleleri 59’ar kişilik nüfusları yine Bursa’nın en küçük mahalleleri arasında yer alıyorlar.
18-BELENOLUK
Orhaneli ilçesine Belenoluk Mahallesi 61 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük mahallelerinden biri.
19-BAHÇEKAYA
İnegöl ilçesine bağlı Bahçekaya Mahallesi 63 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 20 mahallesinden biri durumunda
20-ÇARIKKÖY
Karacabey ilçesine bağlı Çarıkköy mahallesi 63 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük mahalleleri arasında yer aldı.