1-KOCAPINAR

Bursa’nın dağ ilçelerinden Harmancık ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi 28 kişilik nüfusu ile ilin en küçük yerleşim yeri oldu.

2-ALUTÇA

Yine Harmancık ilçesine bağlı Alutça kırsal mahallesi de 34 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük yerleşim yeri durumunda.

3-IŞIKLAR

Mustafa Kemalpaşa ilçesine bağlı Işıklar mahallesi 37 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 3. Kırsal mahallesi

4-SAÇAKLI

Saçaklı Kırsal mahallesi de yine Bursa’nın en küçük yerleşim yerlerine sahip olan Harmancık ilçesi sınırlarında bulunuyor. Mahallenin nüfusu 37 kişi.

5-TEKERLER

Dağ İlçelerinden Büyükorhan’a bağlı Tekerler Mahallesi 38 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 5. yerleşim yeri.

6-AŞAĞIBALI

Mustafa Kemalpaşa İlçesine bağlı Aşağıbalı kırsal mahallesi de 39 kişilik nüfusu ile Bursa’nın 6. En küçük yerleşim yeri oldu.

7-TIRNOVA

Yine Mustafa Kemal paşa ilçesine bağlı Tırnava kırsal mahallesi 40 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 7. yerleşim yeri oldu.

8-YENİ DANİŞMENT

Orhaneli İlçesine bağlı Yeni Danişment kırsal mahallesi 45 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 8. Yerleşim yeri konumunda.

9-ELEKÇALI

En küçük yerleşim yerlerinin bulunduğu Büyükorhan ilçesi’nde 49 kişilik nifusu ile dikkat çeken kırsal mahallelerden biri de Elekçalı.

10-YAZILI

Yenişehir ilçesine bağlı Yazılı Mahallesi 49 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 10. Yerleşim yeri oldu.

11-PAŞAYAYLA

Yenişehir ilçesine bağlı bu kırsal mahalle de sadece 51 kişi yaşam sürüyor. Bursa’nın en küçük 11. Mahallesi olan Paşayayla halkı tarımla uğraşıyor.

12-KARAÇUKUR

Dağ yöresi ilçelerinden Büyükorhan ilçesine bağlı Karaçukur Mahallesi’nde sadece 51 kişi yaşam sürüyor. Karaçukur Bursa’nın en küçük 12. Mahallesi.

13-OSMANLAR

Büyükorhan ilçesi’ne bağlı en eski yerleşim birimlerinden biri olan Osmanlar, 53 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 13. Mahallesi konumunda.

13-KAZANPINAR

Mustafa Kemalpaşa İlçesi’ne bağlı Kazanpınar mahallesi 56 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük en küçük 20 mahallesi arasında yer alıyor.

14-BADEMLİK

Yine Büyükorhan İlçesine bağlı Bademlik mahallesi 57 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük en küçük 20 mahallesinden biri.

15-DELİCE GÜNEY

Harmancık ilçesine bağlı Delice Güney mahallesi 58 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 20 mahallesinden biri.

16-KARASİ

Orhaneli ilçesine bağlı Karasi köyü 58 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük mahallelerinden biri oldu.

17-DERE VE GAZİOLUK

Orhaneli ilçesine bağlı Dere ve Gazioluk mahalleleri 59’ar kişilik nüfusları yine Bursa’nın en küçük mahalleleri arasında yer alıyorlar.

18-BELENOLUK

Orhaneli ilçesine Belenoluk Mahallesi 61 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük mahallelerinden biri.

19-BAHÇEKAYA

İnegöl ilçesine bağlı Bahçekaya Mahallesi 63 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük 20 mahallesinden biri durumunda

20-ÇARIKKÖY

Karacabey ilçesine bağlı Çarıkköy mahallesi 63 kişilik nüfusu ile Bursa’nın en küçük mahalleleri arasında yer aldı.