Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen mitinge katılan CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kürsüye çıkarak Suriye'de Alevilere yönelik yürütülen şiddet politikalarına sert tepki gösterdi.



Alevi Katliamına Karşı Tepki



Cemal Enginyurt, miting sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Köln’de, Alevilere yönelik katliamlara karşı dur demek için Köln ve Frankfurt CHP örgütlerimizle mitinge katıldık. Binlerce kişiyle birlikte bu vahşeti protesto ettik. Zulmün her türlüsüne karşı durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.