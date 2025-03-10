CHP'de 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı aday adaylığı seçimi öncesinde sular durulmuyor. İlk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ön seçime katılmayacağını belirtmişti. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de partisinde yapılacak ön seçimi eleştirerek yeni bir krizin kapısını araladı.

Duvar'a konuşana Vahap Seçer, "Cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirlenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Bence doğru bir yaklaşım değildi ama tabii farklı yapılış nedenleri vardı. Ben düşüncelerimi Genel Başkan’la da paylaştım, kamuoyuyla da paylaştım. Zamanlamayı yanlış buluyorum. Ayrıca gündem işgali olduğunu düşünüyorum." cevabını verdi.