İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Suç örgütü liderliği" ve "terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla gözaltına alınması gündeme bomba gibi düştü. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı iddiaları yeniden gündem oldu. İmamoğlu'nun yaşananları tahmin ettiğini belirten gazeteci Barış Yarkadaş, CHP'nin kayyuma önlem olarak istifa seçeneğini masaya yatıracağını söyledi.

CHP'de bir İstanbul İl Başkanlığı'nın kongresinin soruşturması bir de Ankara'da yürütülen büyük kurultayın soruşturması var. Bu soruşturmalar epey ilerledi. Bu soruşturmaya zemin sağlayan birkaç ifade vardı. Savcılar 40'ın üzerinde kişinin ifadesini aldı. Bugünkü soruşturma oralara da uzanır mı şu an bilmiyoruz ama belli ki İmamoğlu ve çalışma arkadaşları ciddi suçlamalarla karşı karşıya. İmamoğlu en ciddi sınavını verecek. Bir yolsuzluk iddiası var, bir de 'kent uzlaşısı' meselesi var.

CHP bir sarmalın içine sokulmuş vaziyette. Belediye başkanları gözaltında, 3 belediye başkanı tutuklandı. Bir yandan Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma arkadaşları gözaltında. Burada CHP tarihi bir karar verecek. Bir kısım milletvekili parti içinde yaptıkları tartışmalarda '1,5 milyonluk miting yaparak erken seçim çağrısı yapalım. Türkiye'nin içine girdiği bu siyasi durumdan çıkışın yolu erken seçimdir. Ne olacağına millet karar versin.' diyor. Bir kayyumun geleceği görülüyor."