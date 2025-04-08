İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, siyasi atmosferdeki gerginlik devam ederken, ORC Araştırma şirketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize ve Giresun'da yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.AK PARTİ İKİ İLDE DE BİRİNCİ OLDU AMA...25-29 Mart 2025 tarihleri arasında yapılan genel seçim anketi, Giresun'da 1210, Rize'de ise 1100 kişiyle gerçekleştirildi. Sonuçlara göre, her iki kentte de birinci parti AK Parti oldu, ancak partinin oy oranında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Giresun'da AK Parti'nin oy oranı yüzde 37.4 olarak belirlenirken, parti burada 5.7 puanlık bir kayıp yaşadı. Rize'de ise AK Parti yüzde 45.6 oy oranına sahip oldu, ancak burada da 7.8 puanlık bir düşüş gözlemlendi.