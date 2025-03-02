Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında sadece Karadenizli olmaları dışında hiçbir ortak özellik bulunmadığını belirtti. "Ekrem, siyasi gelenek, siyaset yapma biçimi ve liderlik tarzı açısından çok farklı bir konumda" diyen Dilek İmamoğlu, eşi ile Erdoğan arasındaki farkları vurguladı. Ayrıca, İmamoğlu, "Kutuplaşma siyasetiyle hareket etmemesi, ortak akıl, istişare ve müzakereyi ön planda tutması, ekip çalışmasına yatkınlığı gibi özellikleri, onu Erdoğan'dan ayıran unsurlardır" diyerek, bu noktada Erdoğan'a dolaylı bir eleştiride bulundu.