İstanbul’da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı’na gitmek üzere evden ayrılan Ece Gürel, ormanda kaybolmuş, dört gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından hafif yaralı olarak bulunmuştu. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetmişti. Gürel'in ruhsal bunalımda olduğu ve bu sebeple bazı arayışlar içerisinde olduğu öne sürülmüştü. İlk otopsisinde uyuşturucuyla ilgili iddialar yanıt buldu.