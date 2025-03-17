İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ülkeyi karıştırmaya hazırlanıyorlar; 23 Mart'tan önce beni saf dışı bırakmayı planlıyorlar. Beni hapse atmayı bile düşünüyorlar” şeklinde açıklama yaptı. İmamoğlu, “Uydurdukları tüm iddiaları bir araya getirip, etrafımda çıkar amaçlı bir örgüt kurduklarını iddia etmeye çalışacaklar. Bu iddiaların temeli, denetlenmiş ve göz önündeki ihalelere dayanacak. Etrafımdaki insanları da kurdukları kirli hesaplarla suçlu göstermek için çalışacaklar. Bunları, kendilerine hizmet eden gazeteciler ve troller yazıyor” dedi.