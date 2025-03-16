Sonuçlara göre, Ekrem İmamoğlu 1988 ÖSS sınavında toplam 101 soru doğru yanıtlayarak 143,954 puan elde etti. İmamoğlu'nun 1998 ÖSS sınav sonuçları ise şu şekilde oldu; Sözel bölümde 44 doğru ve 14 yanlış, Sayısal bölümde ise 32 doğru ve 11 yanlış yaptı.



İkinci Sınavda da Başarısız Oldu



Birinci aşama sınavında beklenen başarıyı gösteremeyen Ekrem İmamoğlu, üniversiteye geçiş için gerekli olan ikinci aşama sınavı olan ÖYS'den (Öğrenci Yerleştirme Sınavı) de tatmin edici sonuçlar alamadı.