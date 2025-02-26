Milyonlarca emekli, Ocak 2025’te yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu kampanya, emekli maaşına yapılacak zam öncesinde büyük ilgi topladı. Bu tür kampanyalar, emeklilerin bütçelerine katkı sağlamayı ve finansal işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ücretsiz HGS etiketi avantajından faydalanmak isteyen emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak bu kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular, banka şubelerinden yapılabilir veya bankanın resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgi alınabilir. Kampanya, araç sahibi emeklilere önemli bir kolaylık sunarken, finansal işlemler için de cazip fırsatlar yaratıyor.