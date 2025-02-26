Ziraat Bankası, emeklilere sunduğu ayrıcalıklı kampanyalara bir yenisini daha ekledi. Banka, emekli maaşını kendisine taşıyan araç sahibi müşterilere HGS etiketi avantajı sağlıyor. Bu yenilik, araç sahibi emeklilerin yolculuk masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor. Banka, kampanyayı “Emekliliğinizde yol arkadaşınız Ziraat Bankası’ndan ücretsiz HGS etiketi” sloganıyla duyurdu.
HGS etiketi almak isteyen emekliler, en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Bu uygulama sayesinde emekliler, köprü ve otoyol geçişlerinde ücret ödemeden etikete sahip olabilecek.
Milyonlarca emekli, Ocak 2025’te yapılacak maaş zammını heyecanla bekliyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu bu kampanya, emekli maaşına yapılacak zam öncesinde büyük ilgi topladı. Bu tür kampanyalar, emeklilerin bütçelerine katkı sağlamayı ve finansal işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Ücretsiz HGS etiketi avantajından faydalanmak isteyen emekliler, maaşlarını Ziraat Bankası’na taşıyarak bu kampanyadan yararlanabilecek. Başvurular, banka şubelerinden yapılabilir veya bankanın resmi web sitesi üzerinden detaylı bilgi alınabilir. Kampanya, araç sahibi emeklilere önemli bir kolaylık sunarken, finansal işlemler için de cazip fırsatlar yaratıyor.