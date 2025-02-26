Resmi Gazete'de 24 Şubat'ta yayımlanan bir kararla, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine 7.700 TL'lik net ödeme yapılacağı açıklandı.
Emekliler için büyük önem taşıyan bu ödeme dışında, Ziraat Bankası da emeklilere 7.700 TL tutarında nakit avans imkânı sağlayacak.
Emeklilerin bu ödemeyi alabilmesi için belirli koşulları yerine getirmeleri yeterli olacak. Başvuru süreçleri ve ödeme şartları net bir şekilde duyurulurken, en dikkat çeken noktalardan biri Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu 7.700 TL'lik nakit avans imkânı oldu.
Ziraat Bankası, 7700 TL’lik nakit avans ödemesini emekli maaşlarını kendi bankalarından alan kişiler için sunuyor. Emekliler, herhangi bir ek ücret veya faiz ödemesi yapmadan bu nakit avansı hızlı bir şekilde temin edebilecekler.
Emekli Sandığı’ndan maaş alan emekliler de aynı kapsamda bu destekten yararlanacak. Ödeme tarihleri bireysel farklılık gösterse de her emekli için toplamda aynı miktarda ödeme yapılacak. Emekli maaşı, emekliler için düzenli bir gelir kaynağı olmasına rağmen, sağlanan ek ödeme yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önemli bir katkı sunuyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu 7700 TL nakit avans desteği ise emeklilere ek bir maddi rahatlık sağlayacak.