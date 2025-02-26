Emekli Sandığı’ndan maaş alan emekliler de aynı kapsamda bu destekten yararlanacak. Ödeme tarihleri bireysel farklılık gösterse de her emekli için toplamda aynı miktarda ödeme yapılacak. Emekli maaşı, emekliler için düzenli bir gelir kaynağı olmasına rağmen, sağlanan ek ödeme yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından önemli bir katkı sunuyor. Ziraat Bankası’nın sunduğu 7700 TL nakit avans desteği ise emeklilere ek bir maddi rahatlık sağlayacak.