Emekli maaşlarına zam alamayıp sadece enflasyon farkını alan emekliler, tüm ümidini bayram ikramiyelerine bağlamış durumda. 10 ay yarı aç yarı tok bir yaşam sürdüklerini belirten emekliler "Bari Ramazan ve Kurban Bayramı'nda yüksek bir emekli ikramiyesi verilsin. En azından yılın 10 ayı oruç tutmayız" dedi.
Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine yapılacak zammı merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyelerin, bu yıl ne kadar olacağına dair tartışmalar sürüyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Emekliler ise maaşlarına yapılan sınırlı zamların ardından bayram ikramiyesini dört gözle bekliyor.
ZAM SENARYOLARI MASADA
Ocak 2025’te emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik artış sonrası, bayram ikramiyeleri için farklı senaryolar gündemde:
Yüzde 20 zam: 3.600 TL
Yüzde 30 zam: 3.900 TL
Yüzde 40 zam: 4.200 TL
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bayram ikramiyesinin yaklaşık yüzde 30 artırılarak 4 bin TL seviyesine çıkabileceğini tahmin ediyor.
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) ise ikramiyelerin en düşük emekli maaşına endekslenmesi gerektiğini savunuyor. TÜED Araştırma Müdürü Namık Tan, “Küçük hesaplar bırakılmalı, ikramiye 14 bin 469 TL olmalı” diyerek emeklilerin bayramı sıkıntı içinde geçirmemesi gerektiğini ifade ediyor.
Ramazan Bayramı’nın 30 Mart’ta başlayacak olması sebebiyle, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması öngörülüyor.