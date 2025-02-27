Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine yapılacak zammı merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 artışla 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiyelerin, bu yıl ne kadar olacağına dair tartışmalar sürüyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyeleri için çalışmaların devam ettiğini belirtirken, kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Emekliler ise maaşlarına yapılan sınırlı zamların ardından bayram ikramiyesini dört gözle bekliyor.