Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni bir karar, bayram öncesi cezaevindeki 10 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasını sağladı. Bu karar kapsamında, Hizbullah davasından hüküm giymiş iki kişi de yer alıyor. Erdoğan’ın kararına göre, cezaları kaldırılanlar arasında, yıllar önce Hizbullah'la ilişkilendirilen suçlardan mahkûm olan bazı kişiler bulunuyor.



Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete’deki karar, 2000 yılında Hizbullah davası kapsamında "anayasal düzeni cebren değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şehmus Alpsoy’un kalan cezasının "sürekli hastalık ve sakatlık" gerekçesiyle kaldırıldığını duyurdu. Şehmus Alpsoy, Hizbullah’ın öldürdüğü kişilerin cesetlerini taşıyan kamyonu kullandığı iddialarıyla yargılanmıştı. Ayrıca, 2023 yılında Alpsoy’un babası Mehmet Emin Alpsoy'un cezasının kaldırılması da bir diğer örnek olarak dikkat çekiyor. Mehmet Emin Alpsoy da Hizbullah davasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.