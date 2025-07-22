Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır vurguladığı “üç çocuk” çağrısını, dün KKTC dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda yeniden gündeme getirmesi ve doğurganlık oranındaki düşüşe dair endişelerini açıkça dile getirmesi dikkat çekti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her defasında dile getirdiği ‘üç çocuk’ sözünü dünkü uçak dönüşü gazetecilere verdiği demeçte de yer vererek, doğurganlık hızındaki düşüş konusundaki endişesini dile getirdi. Erdoğan, “Bu hayra alamet değil. 3’lü seviyelerden buraya indik. Oysa hedefimiz çok daha farklıydı. Mevcut tablo iyi değil” dedi.



AİLE YILINDA ÜÇ ÇOCUK ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ



Ocak ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini duyurmuştu. “üç çocuk” çağrısını yineleyen Erdoğan, “2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekmek için en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim. En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz” demişti.

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi