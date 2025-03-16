2024 yılına ait nüfus verileri, dikkat çekici bir gerçeği ortaya koyuyor. 2023 yılında yalnızca 10 ilin nüfusu azalırken, 2024'te bu sayı 40'a çıktı. Üstelik bu iller Türkiye’nin her coğrafi bölgesine yayılmış durumda, bu da ülke genelindeki demografik değişim ve hareketliliğin ne denli geniş çapta yaşandığını gösteriyor.



NÜFUS ARTIŞ HIZI BELİRGİN ŞEKİLDE GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 6 Şubat’ta 2024 yılına ait nüfus verilerini paylaştı. Türkiye’nin toplam nüfusu, önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944’e ulaştı. 2023'te binde 1,1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024’te binde 3,4 olarak kaydedildi. Öte yandan, doğum sayılarında da azalma gözlemlendi. 2024 yılı boyunca 937 bin 369 bebek dünyaya gelirken, 2023’te bu rakam 958 bin 408 olmuştu. Böylece bir yıl içinde doğum sayısı 21 bin 39 kişi azalmış oldu.