Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Berhan Şimşek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Özgür Özel ile birlikte genel başkanlık için yarışacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek amacıyla 21 Mart’ta olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamış, delegeleri 6 Nisan’da sandığa çağırmıştı.

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek'in yarışması bekleniyor.



Aday olacağı iddia edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını açıkladı.