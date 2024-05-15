1- QNB Finansbank

QNB Finansbank, yeni gelen müşterilerine 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.

2-Akbank

Akbank, yeni müşterilerine sıfır faizsiz taksitli avans ile 20 bin TL kredi sunuyor.

3-Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası, 3 ay taksitle 25 bin TL krediyi müşterilerine sıfır faizsiz olarak sunuyor.

4-Garanti BBVA

Garanti BBVA, 6 ay vadeli olmak üzere 20 bin TL tutarlı krediyi müşterilerine sıfır faizsiz veriyor.

5-En Para

En Para 4 ay vadeli olmak üzere 15 bin TL tutarlı krediyi müşterilerine sıfır faizsiz veriyor.

6-Denizbank

Denizbank müşterilerine 25 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor.