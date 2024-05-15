1- QNB Finansbank
QNB Finansbank, yeni gelen müşterilerine 30 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor.
2-Akbank
Akbank, yeni müşterilerine sıfır faizsiz taksitli avans ile 20 bin TL kredi sunuyor.
3-Türkiye İş Bankası
Türkiye İş Bankası, 3 ay taksitle 25 bin TL krediyi müşterilerine sıfır faizsiz olarak sunuyor.
4-Garanti BBVA
Garanti BBVA, 6 ay vadeli olmak üzere 20 bin TL tutarlı krediyi müşterilerine sıfır faizsiz veriyor.
5-En Para
En Para 4 ay vadeli olmak üzere 15 bin TL tutarlı krediyi müşterilerine sıfır faizsiz veriyor.
Denizbank müşterilerine 25 bin TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor.