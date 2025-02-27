TÜSİAD Başkanı ve YİK Başkanı’nın gözaltına alınması ile ekonomiyi sert etkilemesine de değinen Altaylı, “TÜSİAD Başkanı gözaltına alınıp yargı karşısına çıkarıldı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Körfez Sermayesi’nin Türkiye’deki en büyük yatırımı QNB’nin yönetim kurulu başkanı Ömer Aras da aynı şekilde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bunun borsa ve döviz üzerinde etkileri anında görülmeye başlandı. Ve Türkiye’nin ekonomiden ve maliyeden sorumlu bakanından ses seda yok. Olumlu veya olumsuz. Tek kelime bile etmedi. Emin olun ben Devlet Bahçeli’nin nerede olduğunu, ne durumda olduğunu hiç ama hiç merak etmiyorum. Ama Mehmet Şimşek’in yokluğunu çok merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.



TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatılmıştı.



Erdoğan ise son olarak TÜSİAD için 'Yeni Türkiye'de haddini bileceksiniz' demişti. Sözün hemen akşamında ise iki başkan gözaltına alındı. İki başkan ifadeleri alındıktan sonra yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla gece saatlerinde serbest bırakılmıştı.