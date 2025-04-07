Altaylı, bugünkü yazısında Şimşek’in CHP kurultayında Genel Başkanlık için yarışma iddiasına dair şu ifadeleri kullandı;

Saha çalışması yaptığını da duymuyor, görmüyordum. Yerel seçimlerde de ortalıkta görünmemişti zaten. CHP’li belediyeler merkezi otoritenin saldırısı altına girdiğinde de sesi soluğu çıkmadı. Ne İmamoğlu için, ne de diğer belediye başkanları için konuştuğunu, dertlendiğini duymadım. Bırakın onu, göstermelik bir sosyal medya paylaşımı dahi yaptığına tanık olmadık. Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bile numaradan da olsa İmamoğlu’na destek verirken, Berhan Şimşek orada da yoktu, tıpkı Saraçhane’de ya da tutuklanan 299 öğrencinin yanında olmadığı gibi. O kadar uzaktı ki konulara, kendisinin siyaseti bıraktığını düşünüyordum.

(...)





Ama gün ve gece boyunca iktidar yanlısı medyanın kahramanı oldu. Kendisini kutluyorum. Bundan sonra çekilecek ilk TRT dizisinde başrolü alır. Ne de olsa kriterlere uyuyor. Ne Saraçhane’ye gitti, ne de boykot dedi."



"Kılıçdaroğlu, iktidar medyasının gözdesi"

Altaylı, eski CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de "şimdilerde iktidar medyasının gözdesi" derken, şu yorumu yaptı:



"AKP’ye hizmetleri su götürmez bir gerçek. AKP medyası tarafından çok sevildiğini görüp öğrenmiş bulunuyoruz, destek alacağı kesin. Adaylık konusunda da tecrübeli. Üstelik iktidarın küçük ortağı Bahçeli’nin de sevdiği, güvendiği bir okul arkadaşı. Yani kazanması halinde sistem de bozulmuyor. Bu durumda AKP için 2028 seçimlerinde ideal aday profili Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Hele bir de mutfağı AKP’ye uygun biçimde yeniletir, varaklı dolaplar ve altın kaplama musluklar da taktırırsa. 10 numara 5 yıldız aday olur."

Berhan Şimşek, bu açıklamalara sert bir şekilde karşılık verdi.

