Altaylı’nın aktardığına göre, belediye başkanlarına yönelik hazırlanan iddianamelerin Eylül sonu ya da Ekim başında tamamlanması bekleniyor ve yargı süreciyle birlikte tahliyelerin başlayabileceği konuşuluyor.



19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, İBB Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınmış, 23 Mart’ta ise beraberindeki isimlerle birlikte tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti. Söz konusu operasyonların dalgalar halinde sürdüğü ve birçok belediye başkanının tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi