Fatih Portakal, YouTube kanalındaki yayınlarına son verdiğini ve Sözcü TV’deki görevinden Haziran ayında ayrılacağını duyurdu. Kararını YouTube yayını sırasında açıklayan Portakal, "Pazartesi'den itibaren YouTube kanalımda yayınlarıma son veriyorum. Artık YouTube yayını yapmayacağım. Yani süreli ya da süresiz bilmiyorum açıkçası. Çünkü Haziran'dan sonra da tamamen emekli olmayı düşünüyorum. Sözcü TV'yi de bırakmayı düşünüyorum çünkü" şeklinde konuştu.