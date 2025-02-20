İstanbul'da oynanan maçı 3-0 kazanan Sarı Lacivertliler, tur için büyük bir avantaj yakaladı.
Kadıköy'de Anderlecht karşısında oynadığı futbolla üstün gelen temsilcimiz, rakibini 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı. Anderlecht engelini geçmesi durumunda temsilcimiz Fenerbahçe’nin son 16 turunda Olympiakos veya Rangers'ın rakibi olacak.
ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Anderlecht - Fenerbahçe rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.
ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Lotto Park'ta oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Leoni, Stroeykens, Dendoncker, Degreef, Vasquez, Huerta
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Amrabat, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Kostic, İrfan Can Kahveci, Osayi Samuel, Szymanski, Anderson Talisca, Dzeko