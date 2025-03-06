RANGERS'IN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuyla başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e yenilerek Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandı.



Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i yenen İskoç temsilcisi, Olympiakos ve Tottenham ile berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a mağlup oldu.



Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İskoç ekibinde, Çek santrfor Vaclav Cerny ve Faslı futbolcu Igmane Hamza, 4'er golle takımlarına önemli katkı sağladı.