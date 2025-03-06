UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Fenerbahçe, son 16 turunun ilk maçında İskoçya'nın Rangers takımını ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak bu kritik mücadele, sarı-lacivertlilerin Avrupa'daki yolculuğu için önemli bir dönemeç olacak. Taraftarlarının desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak olan Fenerbahçe, rövanş öncesinde avantaj sağlamak istiyor. İşte maçla ilgili detaylar...
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe -Rangers maçı, 6 Mart Perşembe (bu akşam) 20.45'te oynanacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇ HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Rangers maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI MUHTEMEL 11’LER
FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Amrabat, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.
RANGERS: Butland, Tavernier (Rıdvan), Souttar (Tavernier), Baloguun, Jefte, Raskın, Diomande, Cerny, Igamane, Hagi, Dessers.
RANGERS FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Rövanş mücadelesi ise 13 Mart Perşembe günü 23.00'de İskoçya'da oynanacak.
RANGERS'IN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI
Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turuyla başlayan Rangers, Dinamo Kiev'e yenilerek Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandı.
Turnuvada Malmö, FCSB, Nice ve Union Saint-Gilloise'i yenen İskoç temsilcisi, Olympiakos ve Tottenham ile berabere kalırken, Lyon ve Manchester United'a mağlup oldu.
Rangers, bu süreçte 16 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü. İskoç ekibinde, Çek santrfor Vaclav Cerny ve Faslı futbolcu Igmane Hamza, 4'er golle takımlarına önemli katkı sağladı.