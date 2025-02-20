İlk maçı 4-1 kaybeden Sarı Kırmızılılar, tur şansını rövanş maçına bıraktı. Temsilcimiz rövanş maçında 4 farklı kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıracak.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR - MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray sahasında UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında AZ Alkmaar'ı ağırlayacak. Galatasaray - AZ Alkmaar maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

GALATASARAY - AZ ALKMAAR RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray - AZ Alkmaar rövanş maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR

Galatasaray, AZ Alkmaar karşısında 4 farklı galip gelmesi durumunda bir üst tura çıkmaya hak kazanacak. Üç farklı skorda sarı-kırmızılı takım maçı uzatamaya götürecek. Diğer skorlarda ise Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erecek.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Berkan, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Yunus, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Goes, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Koopmeiners, Claise, Mijnans, Lahdo, Poku, Parrott

Kaynak: Haber merkezi