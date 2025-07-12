Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” sürecine resmen adım atmasıyla birlikte, kamuoyunun odağı kayyum atanan belediyelere yöneldi. DEM Partili belediyelere yönelik kayyum politikalarının nasıl şekilleneceği tartışılırken, Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne üçüncü kez kayyum atanan Eş Başkan Ahmet Türk, konuya dair dikkat çeken ifadeler kullandı.



‘BÖYLE BİR DURUMU KABUL ETMEM’



Kısadalga’dan Kemal Göktaş’a konuşan tecrübeli siyasetçi, kayyumların geri çekilmesi ve belediye başkanlarının yeniden görevlerine dönme ihtimali hakkında net bir mesaj verdi.

Kaynak: Yeniçağ Gazetesi