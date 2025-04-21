Operasyonda dönemin Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Başkan Yardımcısı Recep Korun, Özel Kalem Müdürü Raif Kabasakal, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Nafia Kabalaklı Çakır, İnsan Kaynakları Müdürü Tuncay Ulupınar, Satın Alma personeli Engin Kösekadem, Mali İşler müdür vekili İsmail Karademir ile tahsilat birimi personeli Umut Karademir ile gözaltına alınmıştı.

Çetin Bozkurt’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli bu gün sabah saatlerinde Atatürk Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.



Şüphelilerin Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’nde yapılan sağlık kontrolünün ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere Devrek Adliyesi’ne sevk edildiler.



Daha önce gözaltına alındığı duyuran CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili deniz Yavuzyılmaz, Devrek adliyesi önünden açıklamada bulundu.

Eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt hakkında mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılama kararı çıktığı duyuran Yavuzyılmaz, hesabından şu paylaşımı yaptı:

An itibariyle; önceki dönem Devrek Belediye Başkanımız Çetin Bozkurt hakkında mahkeme tarafından ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılama kararı çıktı.



6 belediye çalışanı adli kontrol şartıyla tutuksuz, 1 belediye çalışanı tutuklu yargılanacak.



Başkanımızın ve belediye çalışanlarının yanındayız!"